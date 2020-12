Paola Di Benedetto: "Sono diventata mamma"

"Sono diventata mamma! Sì, ma di due gatti, anzi in realtà di una pantera e di una tigre".annuncia su Instagram che la sua famiglia si allarga: da qualche tempo ormai sono arrivati due felini,, a fare compagnia alla vincitrice del GF Vip e al fidanzato, che se ne sono perdutamente innamorati.Il cantante del duo Benji&Fede, 26 anni, e la 25enne si sono riuniti a inizio giugno dopo 5 mesi lontani (prima per i 92 giorni trascorsi da Paola nella casa del GF Vip, poi per i due mesi di quarantena). Da quando il lockdown è finito sono diventati inseparabili. Lei originaria di Vicenza e lui di Modena, i due hanno cominciato l'estate con unafuga romantica all'Argentario per poial loro rientro.