Panariello e gli altri ospiti di sabato a Verissimo

Condividi

Foto Instagram @giorgiopanarielloreal

Sabato 28 novembre nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, si racconterà in studio per la prima volta la giornalista, scrittrice e conduttrice Daria Bignardi. Dall'infanzia alla passione per la bici, a raccontare la sua storia sarà anche Vittorio Brumotti. Infine, torna in studio da Silvia Toffanin l'attore e comico Giorgio Panariello.



Torna su questa pagina per scoprire tutti gli altri ospiti di sabato 28 novembre a Verissimo.