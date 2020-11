Orietta Berti: "Sono positiva al Covid"

Condividi

Orietta Berti, 77 anni, ha annunciato con un post su Instagram di essere positiva al Covid-19: "Care amiche e cari amici, desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e mi raccomando state attenti - indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavate spesso le mani - un abbraccio a tutti".



Ospite a Verissimo a inizio ottobre, Orietta Berti sulla pandemia aveva detto: "Ho un po' di paura, per via della mia età, e ho paura anche per mio marito Osvaldo, però in questo periodo di lockdown siamo stati bene, ci siamo curati della nostra casa", aveva raccontato a Silvia Toffanin.



Un disco di platino, quattro d’oro e due d’argento, 13 Festival di Sanremo, sedici milioni di copie vendute nel mondo e centinaia di canzoni, Orietta Berti ha raccontato tanti aneddoti e curiosità sulla sua vita anche nella sua ultima biografia, Tra bandiere rosse e acquasantiere. Guarda nel video sotto la sua ultima intervista a Verissimo.