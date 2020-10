Orietta Berti e la forza di rinnovarsi senza cambiare

Condividi

Orietta Berti, 77 anni, si è raccontata a Verissimo in un’intensa intervista, ripercorrendo i suoi traguardi come donna e come cantante, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della canzone italiana e nel cuore del suo pubblico, con brani divenuti hit internazionali, che hanno segnato un’epoca.



Una carriera transgenerazionale, lunga ben 55 anni, che però non ha cambiato il forte legame con le sue umili origini. Da Cavriago una ragazzina che per anni era stata un "maschiaccio", parte alla conquista dell’Italia e del mondo: un successo planetario per Orietta Berti, che non ha scalfito in alcun modo la sua anima semplice e genuina, da sempre legata alle tradizioni e alla sua terra.



Un disco di platino, quattro d’oro e due d’argento, 13 Festival di Sanremo, sedici milioni di copie vendute nel mondo e centinaia di canzoni che sono diventate presto successi internazionali. A Verissimo Orietta si è raccontata come mai aveva fatto prima, parlando anche della sua ultima biografia Tra bandiere rosse e acquasantiere, ricca di aneddoti inediti e curiosità sulla sua vita.



"Rinnovarsi sempre, senza cambiare mai" è il segreto del successo di un’artista poliedrica, che è sempre rimasta con i piedi per terra.