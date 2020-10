Olivia Newton-John e il cancro: "Per me è stato un dono"

Condividi

Olivia Newton-John, 72 anni, è alla sua terza diagnosi di cancro. La malattia le è stata diagnosticata per la prima volta 28 anni fa, e oggi è al quarto stadio. Da allora l’attrice si è riscoperta più combattiva che mai,: "Il cancro è stato parte della mia vita per così tanto tempo, ho sentito subito che qualcosa non andava", ha raccontato in una recente intervista a The Guardian. Lei che con il cancro ha convissuto più a lungo di quanto molte persone potessero aspettarsi, ha dichiarato con fermezza: "Il cancro non è una condanna a morte. Per me è stato un dono. Non lo auguro a nessun altro, ma per me è stato importante nella mia vita".