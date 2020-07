Nove anni fa ci lasciava Amy Winehouse

Condividi

Amy Winehouse è scomparsa nove anni fa quando aveva solo 27 anni. Nel pomeriggio del 23 luglio 2011, la cantante è stata trovata morta nella sua casa di Camden Square, a nord di Londra. Il mondo della musica perse una stella del soul che aveva appena cominciato a brillare.



Con il suo secondo album, Back to Black, Amy Winehouse aveva conquistato il successo di pubblico e critica grazie a singoli come Rehab, Love is a losing game e Back to black e la vittoria di cinque Grammy Awards.



Nell'ottobre 2011, gli esami tossicologici confermarono che la morte della cantante fu causata dall'assunzione di una massiccia dose di alcol dopo un periodo di astinenza. Gravi problemi legati a droga, alcol e disordini alimentari hanno sempre caratterizzato la vita di Amy Winehouse e l'hanno portata a ritardare la realizzazione del suo terzo album.