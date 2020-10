Condividi

La cantante Nina Zilli, si aggiunge alla lunga lista di vip che negli ultimi giorni è risultata positiva al coronavirus. Lo ha dichiarato lei stessa su Instagram: “Oggi sono Cleopatra. Servono sempre un po’ di autoironia e figaggine indotta da una app, quando la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo. Mi metto nel mio ‘sarcofago’ e aspetto la prossima reincarnazione. #quarantena #lavitaaitempidelcovid #covidpositiva #staysoul #ninazilli”



E nelle Storie ha raccontato: “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in TV. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me, sappiate che non ha funzionato. Passata la febbre, ora sta bene ma non sento più i sapori. "Mi sono messa a fare tutti i calcoli, avevo fatto talmente tanti test, perché dicono di farli solo quando hai i sintomi, ma alla fine me lo sono preso".



Ricostruendo i suoi spostamenti, Nina Zilli è arrivata alla conclusione che il contagio potrebbe essere avvenuto in un ristorante: "Non andate al ristorante. Molto probabilmente l’ho preso ad una cena. Tutto il ristorante era senza mascherina, perché quando si mangia... (,...) Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Il coronavirus ci ha resi tutti uguali. In questo senso mi sento come le altre persone. Starei un po’ più attenta in questo periodo".