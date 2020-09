Condividi

Il matrimonio era del tutto inaspettato: i due, infatti, come racconta Il Resto del Carlino, si sono conosciuti pochi mesi fa grazie all'amica comune Grazia Verasani, e poi hanno deciso di trascorrere il locdown insieme, maturando la decisione di sposarsi.



"È stato subito amore. Alberto è un uomo meraviglioso. Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo", ha detto Nicoletta Mantovani. Il primo marito Luciano Pavarotti, da cui ha avuto la figlia Alice, che oggi ha 17 anni, rimarrà sempre nel suo cuore.



"Continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia", aveva confessato Nicoletta Mantovani a Chi. Nel video sotto, le parole di Nicoletta Mantovani su Luciano Pavarotti nella sua ultima intervista a Verissimo.