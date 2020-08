Nicole Kidman riabbraccia la madre dopo 8 mesi lontane

Condividi

Nicole Kidman ricontra la madre Janelle dopo 8 mesi distanti a causa del coronavirus: "È così bello poter abbracciare mia mamma! Erano 8 mesi che non ci vedevamo. Ho perso il suo ottantesimo compleanno, ma ora sono qui. Ti amo mamma", scrive su Instagram l'attrice, 53 anni, postando le foto della reunion famigliare.



Nicole Kidman infatti ha trascorso il lockdown in Tennessee con il marito Keith Urban e le sue figlie, Sunday Rose e Faith Margareth, ed è tornata in Australia solo di recente per girare la serie TV Nine Perfect Strangers. Solo dopo le due settimane di quarantena obbligatoria per chi viene dagli Stati Uniti, ha potuto finalmente riabbracciare la madre.