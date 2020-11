Nicole Kidman: "Da ragazza ero sola e insicura"

Condividi

Nicole Kidman, 53 anni, si è raccontata a Glamour UK, parlando di momenti difficili vissuti nel corso della sua vita, e delle insicurezze di ragazza, superate grazie alla sua famiglia e al suo lavoro di attrice. Nicole Kidman, protagonista del film in sucita The Prom, ha ricordato la sua adolescenza, quando frequentava la North Sydney Girls High School, in Australia: "Ero una ragazza con molte paure e piena di insicurezze, perché ero molto alta già 1,77 metri a soli 13 anni".



L'attrice ha parlato per la prima volta di aver sofferto di una "solitudine paralizzante": "Dicono che la solitudine sia un grande assassino, che uccide lentamente. Provoca veramente così tanto dolore, sono stata sola, ed è stato molto difficile. La solitudine è un'epidemia". Nicole Kidman ha raccontato di esserne uscita grazie a un lavoro su sé stessa e a suo marito Keith Urban, 53 anni: "Ho dovuto imparare a proteggermi. È stato un percorso molto faticoso. Devo dire grazie anche alla mia famiglia e a mio marito. Sono molto fortunata ad averlo nella mia vita, perché, in un mondo solitario come questo, è un porto davvero sicuro in cui potermi rifugiare. Abbiamo un ottimo rapporto. Keith è un uomo molto forte e gentile. Il mio cuore va alle persone che non hanno qualcuno al loro fianco su cui contare. Oggi piace anche a me prendermi cura degli altri, questa è la mia gioia più grande, e non si tratta di ricevere qualcosa in cambio".



Parlando della sua famiglia d’origine l'attrice ha rivelato: "Sono sempre stata consapevole del privilegio che ho avuto nella mia vita, perché entrambi i miei genitori non facevano parte di questo mondo, le mie origini sono molto umili. Quando ci siamo trasferiti in America, non avevamo niente. Ricordo che i miei genitori avevano ricevuto in dono dall'Esercito della Salvezza persino un materasso, sul quale abbiamo dormito tutti, perché i miei loro venivano entrambi da famiglie molto povere. Quando mio padre Antony è diventato uno psicologo, ha offerto la sua terapia comportamentale gratuitamente, anche se non avevamo nulla, perché voleva solo aiutare la gente. Sono cresciuta con uno dei padri più gentili al mondo, e mia madre Janelle era un'infermiera, quindi tutta la mia famiglia aveva quel tipo di coscienza sociale".