Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, "il mio angelo"

avevano annunciato il loro matrimonio sui social lo scorso luglio, svelando poi i dettagli delle doppie nozze , in America e in Europa che, a quanto riporta in queste ore il magazine Mirror,. Le due cerimonie che, come riportava il magazine The Sun, si sarebbero dovute tenere, dove vive la famiglia di Nicola, e, nella tenuta dei Beckham, avrebbero garantito che le famiglie e i cari dei futuri sposi potessero essere tutti presenti.Oggi, secondo il magazine Mirror, è, 46 anni, madre del futuro sposo, a essere più turbata dal pensiero di dover ritardare o ridimensionare il matrimonio a causa del Covid. Una fonte vicina alla coppia ha riferito al magazine: "Per quanto riguarda Nicola e Brooklyn, sono felici di fare una cerimonia più intima, o di rimandarla all’anno prossimo, ma Victoria non vede l'ora di celebrarla". La fonte ha aggiunto che Victoria è pronta ad assicurarsi che, in cui speravano, e vorrebbe avere una data di riserva pianificata, che probabilmente saràTuttavia, il marito, 45 anni, sarebbe in disaccordo con la moglie e vorrebbe aspettare il momento giusto per celebrare le nozze. La fonte ha dichiarato al magazine: "David non capisce la fretta, pensa persino che sia una buona opportunità per Brooklyn per organizzare al meglio la sua vita e la sua carriera, ma Vic è fermamente convinta che troveranno una soluzione".Secondo The Sun,avrà come testimoni di nozze i suoi fratelli, 18 anni, e, 15, mentre la sorella, 9 anni, sarà la, invece,"Non vedo l'ora di sposarti", scriveva Brooklyn Beckham già ad aprile. Chissà se tra un anno il suo sogno sarà già realtà.