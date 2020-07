Condividi

La rapper regina degli eccessi Nicki Minaj ha annunciato di aspettare il primo figlio dal marito Kenneth Petty, anche lui rapper, in pieno stile Minaj: bikini ultra-decorato, parrucca giallo fosforescente, altissimi tacchi in cristallo, trucco over e catene ed anelli sparsi sul corpo.



La notizia della sua prima gravidanza è arrivata, infatti, via Instagram con 3 scatti patinati: "Incinta", ha scritto nel primo. "Amore. Matrimonio. Attesa di un bambino. Sono stracolma di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri", ha scritto nell'ultimo degli scatti rivelatori.