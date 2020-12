Nek, il disegno della figlia: "Bentornato papà"

Condividi

Nek, aka Filippo Neviani, 48 anni, è tornato da qualche giorno a casa dall’ospedale, dopo un intervento alla mano per un incidente domestico, e ha condiviso un intenso post su Instagram per rendere grazie al personale sanitario che lo ha assistito, accompagnato dallo scatto di un dolcissimo disegno fatto dalla figlia Beatrice Maria, 10 anni, avuta dalla moglie Patrizia Vacondio, 47. "Bentornato papà! Ti voglio bene!!! Forte! Bello! Simpatico!": si legge nel disegno tra stelle e cuori.



A corredo dello scatto, Nek ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario che lo ha assistito nei difficili momenti dell’operazione e della successiva degenza in ospedale: "Poi chiudo con la parentesi complicata e delicata sulla mia mano, ma è doveroso che io ringrazi. Non è una lista di nomi qualsiasi. Quelle elencate sono tutte persone straordinarie che desidero nominare, perché è vero che il medico sente il dovere di salvare vite e curare ammalati, ma è altrettanto vero che dietro la figura di un professionista c’è un essere umano. Credo sia importante sottolinearlo, specie di questi tempi.", ha scritto il cantante, citando poi tutti i nomi del personale sanitario..