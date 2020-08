Condividi

Non poteva trovare modo più giusto Natalie Portman per celebrare il suo amore, nato a passo di danza: "Ancora il mio compagno di ballo preferito #8anni", ha scritto su Instagram postando la foto del primo ballo dopo le nozze per celebrare l'ottavo anniversario di matrimonio con il ballerino e coreografo francese Benjamin Millepied.