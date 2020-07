Natalia Estrada e Giorgio Mastrota nonni bis: è nato Sacha

Condividi

Natalia Estrada e Giorgio Mastrota sono di nuovo nonni: la loro unica figlia insieme, Natalia Junior Mastrota, ha dato alla luce il secondo figlio, Sacha. E ad annuncuiare la nascita è stato proprio Giorgio Mastrota con una foto con il suo ormai iconico pollicione, protagonista di tutti i suoi scatti su Instagram.



"Non spaventarti amore...è nonno #pollicione #sacha", ha scritto postando la prima foto del nipote. Sacha è il secondo figlio di Natalia Mastrota, 25 anni, e del compagno Daniel Castillo, che due anni fa sono diventati genitori di Marlo (nella foto sotto con la mamma e il nonno).



Il matrimonio tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è finito nel 1998. Nel 2020 Giorgio Mastrota doveva sposare la sua nuova compagna, Florobeth Gutierrez, professionista di sci alpino, ma il matrimonio è stato rinviato causa coronavirus. La coppia ha due figli insieme: Matilde, 6 anni, e Leonardo, quasi 3. Natalia Estrada, invece, oggi vive in un ranch in provincia di Asti con il compagno Andrea Mischianti, detto Drew, istruttore e campione di Ranch Roping.