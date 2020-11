Nancy Brilli: il ricordo commosso di Gigi Proietti

Ospite aricorda commossa l’amico e collega scomparso lunedì 2 novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno: "È stata una settimana difficile. Gigi per me era quello che era per tutti,, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà", confessa."Sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui. Poi erae tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia".