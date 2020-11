Condividi

Nancy Brilli racconta a Verissimo la fine della sua relazione con Roy De Vita dopo quindici anni di amore: "Alla fine della storia ci sono state delle cose fatte male. Litigavamo, eravamo antipatici, non mi piacevo io e non mi piaceva neanche lui. Ora però è rimasta la famiglia, perché i nostri figli sono davvero fratelli senza avere gli stessi genitori : questa cosa siamo riusciti a farla bene. Ora siamo in ottimi rapporti perché le cose sono chiare, non ci sono pendenze. Rimane il bene che abbiamo fatto insieme", dichiara l'attrice, mamma di Francesco Manfredi (nato dal primo matrimonio), oggi 20 anni.

​Ricordando i suoi esordi da attrice Nancy Brilli, ricorda un episodio di molestie sessuali subito quando aveva 23 anni: "Non lo dissi a nessuno, neanche al mio marito di allora, Massimo Ghini, per fortuna non è successo poi niente di brutto".



Infine, alla domanda sul suo rapporto con il mondo Ares, la Brilli risponde: "Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così 'Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi'. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione".