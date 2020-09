Myriam Catania: "Io e Luca (Argentero) amici mai"

Rimanere amico del proprio ex marito? Non è cosa per tutti eha spiegato come mai lei enon sono rimasti amici dopo la fine del loro matrimonio. "Non siamo rimasti amici, perchéha confidato l'attrice e doppiatrice, 40 anni, a"Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno", ha detto riferendosi al produttore francese, dal quale nel 2017 ha avuto ilNonostante questo però, i due si sentono anche se di rado e Myriam Catania ha deciso di rivolgersi all'ex marito - sono stati sposati dal 2009 al 2016 - per avere unsulla decisione di partecipare o meno al realitydi cui Argentero è stato concorrente in una delle prime edizioni: "Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo", ha detto"Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente". Infine ha aggiunri: "Lui lo ha fatto quando aveva vent’anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse" ( scopri tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 ).Oggi Luca Argentero è fidanzato, da oltre 4 anni, con l'attrice, che a maggio lo ha reso padre per la prima volta: guarda