LA CONFESSIONE Myriam Catania: "Ho avuto una crisi con mio marito" L'attrice ha raccontato a Chi della crisi avuta con il marito, dopo la nascita del primo figlio Jaques: “Fu terribile. Ora vorrei un altro figlio"

Foto Instagram @justmyriamcatania

Myriam Catania, 41 anni il prossimo 12 dicembre, si è raccontata in un’intervista a Chi, dichiarando di aver superato una profonda crisi coniugale. L’attrice, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe scongiurato una separazione dal marito, il produttore francese Quentin Kammermann, 39 anni: "Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi. Il nostro bambino, Jaques, era ancora molto piccolo, per noi è stato un momento terribile e molto complicato".

Oggi tra Myriam e Quentin, che si erano conosciuti nel 2016 e nel 2017 avevano accolto il loro primo figlio Jaques, 3 anni, è tornato il sereno. Anche per merito anche della partecipazione dell’attrice al GF Vip: "Da quando ho partecipato al reality mio marito è riuscito ad aprirsi, a riprendersi i suoi spazi. Io e lui siamo due chiacchieroni, ci parliamo sempre una sull’altro. In mia assenza lui è tornato ad occuparsi di Jaques". E parlando della famiglia ha rivelato: "Spero di riuscire a fare un altro figlio, anche se ora ho quasi 41 anni. Diciamo che dovrei farlo subito, ci sto lavorando e sono talmente entusiasta all’idea… un altro maschietto sarebbe bellissimo, ma anche una femminuccia mi piacerebbe molto. Vorrei chiamarla India, ma, finché non c’è certezza, c’è tempo per pensarci".

Myriam Catania ha parlato anche del rapporto avuto con il suo ex marito, Luca Argentero, 42 anni, con il quale è stata sposata dal 2010 al 2016, dopo 5 anni di fidanzamento: "All’inizio della storia con Luca avevo solo 23 anni. Eravamo dei ragazzini, andavamo a ballare, il nostro era un amore completamente diverso. Ci divertivamo, quella era un’altra stagione e un altro tipo di amore".



Lo scorso settembre Myriam Catania aveva raccontato sempre a Chi: "Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno".

27 novembre 2020