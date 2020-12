MyElf, la challenge natalizia delle star su Instagram

Condividi

In questi giorni di attesa in vista del periodo festivo su Instagram sono comparse decine di foto ritoccate di attori, personaggi dello spettacolo, modelle e altre star che sulle loro spalle hanno piazzato in bella vista l'immagine rimpicciolita di un loro collega - o viceversa. È la nuova sfida social di Natale, lanciata dalla presentatrice televisiva statunitense Garcelle Beauvais, che si è mostrata sulle spalle del cantautore e produttore musicale Pharrell Williams.