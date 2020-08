MTV VMA 2020: il trionfo di Lady Gaga (e delle sue mascherine)

Condividi

Lady Gaga è stata la regina indiscussa degli MTV VMA 2020, primo red carpet dell'era Covid. "So che sembro un disco rotto nel ripetervelo, ma indossate la mascherina è un segno di rispetto“, ha detto ritirando uno dei 5 premi ricevuti durante la serata. E proprio la mascherina è stata protagonista insieme a lei della serata: ne ha indossate 4 diverse, tutte futuristiche e avveniristiche, abbinate ai suoi diversi look.



Oltre a essere premiata come miglior artista dell'anno, Lady Gaga ha rivevuto anche il primo Tricon Award della storia, dedicato a quegli artisti che si sono distinti in più campi, dalla musica alla recitazione. Premio che la popstar ha dedicato ai suoi fan: "Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio".



Gli altri tre premi - miglior collaborazione, miglior canzone dell'anno e miglior fotografia - li ha vinti per il brano Rain On Me, in collaborazione con Ariana Grande. E a lei è andato l'altro suo ringraziamento con una bellissima dichiarazione d'amicizia: "Io e Ariana siamo veramente sorelle spirituali e sapete cosa, ragazza questo è per noi. Entrambe abbiamo attraversato momenti bui insieme ma siamo riuscite a condividerli. Ari ti voglio bene. Sento che quando eravamo in studio abbiamo trasformato le nostre lacrime che cadevano come una pioggia infinita in diamanti. E terrò come un tesoro questi diamanti con te per sempre, dolcezza".