Mtv Ema 2020: Diodato e tutti gli altri vincitori

Per la prima volta nella storia gli MTV EMA 2020 sono andati in onda la sera dell'8 novembre senza pubblico, con performance registrate e premiazioni fatte a distanza. "In un momento così difficile, non c’è niente che ha il potere di unire le persone come la musica, che può farci guarire e può abbattere le ingiustizie", spiegano le Little Mix, il gruppo al femminile che ha presentanto l'evento eha ritirato il premio come Best Pop.



Per la categoria Best Italian Act, invece, a essere premiato è stato Diodato, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2020, ha trionfato anche agli Mtv Europe Music Awards vincendo sui concorrenti della sua categoria (Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random). "Grazie, grazie, grazie!!! Non so che altro dire. Ve lo ripeto anche cantando e suonando. Tutto questo amore è il premio più grande. Abbiamo vinto l’MTV European Music Award come Best Italian Act", ha scritto su Instagram condividendo un video di ringraziamento cantato.



Ecco tutti i vincitori degli Mtv Ema 2020:

Best Video: DJ Khaled – Popstar ft Drake

Best Artist: Lady Gaga

Best Song: BTS – Dynamite

Best Collaboration: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Best Pop: Little Mix Best Group: BTS

Best New: Doja Cat

Best Latin: Karol G

Best Rock: Coldplay

Best Hip Hop: Cardi B

Best Electronic: David Guetta

Best Alternative: Hayley Williams

Video For Good: H.E.R. – I Can’t Breathe

Best Push: Dominic Richard Harrison in arte YUNGBLUD

Best Virtual Live: BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream

Best Italian Act: Diodato