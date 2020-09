si sono sposati in gran segreto il 7 settembre 2019, con una cerimonia civile per pochi intimi. A un anno di distanza, il cantante vuole ricordare il giorno del loro matrimonio e pubblica una foto sul suo profilo Instagram."Dopo un anno così assurdo insieme a te sono ancora più certo di essere. Auguri amore", scrive Motta nella didascalia della foto.L'attrice romana e il 32enne cantante di Pisa hanno una relazione dal 2017. Per festeggiare la coppia, rivediamo l'intervista di Carolina Crescentini nello studio di Verissimo