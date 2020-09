Monica Bellucci compie gli anni: tanti auguri a una superdiva

Condividi

Monica Bellucci, una delle attrici italiane più apprezzate nel mondo per la sua bellezza, la sua eleganza e la sua sensualità, il 30 settembre compie 56 anni. Originaria di Città di Castello, si trasferisce a Milano a 24 anni per dedicarsi alla moda e sfilare in passerella, fino a raggiungere quelle di Parigi e New York.



Da modella ad attrice, Monica inizia a lavorare dagli anni Novanta per registi italiani e stranieri. Nel 1992 è nel Dracula di Bram Stroker di Francis Ford Coppola, poi in Dobermann e ne L'ultimo capodanno, per raggiungere la notorietà in tutto il mondo con il ruolo di protagonista in Malèna di Giuseppe Tornatore.