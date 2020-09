Condividi

È iniziata il 22 settembre la prima Milano Fashion Week dell'era post Covid. Anzi, una Fashion Week ceh con il coronavirus prova a convivere e per questo è diversa da tutte le altre: molte sono le sfilate a porte chiuse, trasmesse in digitale, e poche le star internazionali. Tra loro, Rita Ora è stata la superstar di Fendi, dove in passerella hanno sfilato top model del calibro di Mariacarla Boscono, Eva Herzigova e la neomamma Ashley Graham.



Tra gli ospiti in prima fila, quindi, ci sono state molte star e influencer italiane, come Beatrice Valli con Marco Fantini, Melissa Satta, Bianca Brandolini d'Adda, Francesca Sofia Novello, Marica Pellegrinelli e Cristiana Capotondi. Grande assente per la prima volta in oltre 10 anni Chiara Ferragni.



"Questa sarà la prima stagione in cui non parteciperò alle sfilate per evitare luoghi affollati in questo momento in cui c'è ancora una pandemia in corso", ha spiegato l'influencer su Instagram. "Per sostenere la moda italiana in questi giorni indosserò, gratuitamente, moltissimi look dei miei designer preferiti".