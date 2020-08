Mika e Michele Bravi: il duetto a sorpresa

Condividi

La musica italiana ha una nuova coppia: a sorpresa Mika e Michele Bravi hanno annunciato l'uscita di un nuovo singolo Bella d’Estate, cover del brano di Mango scritto a quattro mani con Lucio Dalla. Il duetto sarà disponibile in streaming e download da venerdì 28 agosto ed è un omaggio alla musica italiana, in particolare a Mango e Lucio Dalla.



"Sono affascinato dall’attenzione che ha avuto @mikainstagram nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica. È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano", ha scritto Michele Bravi annunciando il'uscita del singolo su Instagram.



"Dall’amore per la bella musica nascono grandi ispirazioni! Ho registrato una cover della fantastica canzone Bella d’Estate che Mango ha scritto con Lucio Dalla negli anni ‘80", ha scritto inceve Mika, nato a Beriut ma naturalizzato britannico. "Con me in questa nuova versione c’è @michelebravi: ci siamo divertiti in un duetto che vi sorprenderà!".



Nel video sotto, l'ultima intervista a Michele Bravi a Verissimo, in cui racconta l'abisso in cui era caduta dopo l'incidente e come, piano piano, ha trasformato quel buio in musica.