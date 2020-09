Condividi

Michelle Williams spegne 40 candeline il 9 settembre in un anno di grandi rivoluzioni che hanno segnato la sua rinascita. Lo scorso marzo, infatti, la ex Jennifer Lindley di Dawson's Creek ha sposato in segreto il regista Thomas Kail, 42, conosciuto sul set della miniserie Fosse/Verdon.



Pochi mesi dopo le nozze, a giugno, è nato il loro primo figlio insieme, di cui ancora si ignora sesso e nome (in pieno stile Williams, all'insegna della privacy più severa). Per l'attrice questo è il secondo figlio dopo Matilda, nata 14 anni fa dall'amore con l'attore Heath Ledger, scomparso nel 2008 per gli effetti di un mix di farmaci.



Anche il matrimonio con Kail per l'attrice è il secondo dopo le nozze con il musicista Phil Elverum, durate solo 6 mesi. "Cercavo nell'amore qualcosa che mi avrebbe salvato dal dolore", aveva raccontato più tardi. E forse oggi finalmente oggi Michelle Williams può soffiare sulle sue 40 candeline con meno dolore e più amore.