Condividi

Michelle Pfeiffer e David Kelley, produttore delle serie cult Big Little Lies e Ally McBeal, si sono sposati nel novembre del 1993. L’attrice aveva adottato da poco la prima figlia Claudia Rose. "Ci siamo incontrati ad un appuntamento al buio in un ristorante con un gruppo di amici, non ci siamo nemmeno parlati quella sera. Quando nella mia vita è arrivata mia figlia adottiva Claudia, io e lui stavamo insieme solo da due mesi, quindi abbiamo avuto questa bambina subito con noi", aveva riferito l’attrice a Good Housekeeping nel 2007.



L'attrice aveva trattato il tema della maternità adottiva anche nel suo film del 2019 Maleficent - Signora del male, con la collega Angelina Jolie, anche lei madre adottiva. Michelle Pfeiffer, nel corso della conferenza stampa di presentazione del film a Roma aveva dichiarato: "Si prova molto dolore quando qualcuno ti chiede: 'È questo il tuo vero figlio?'". “Credo che la famiglia non dipenda dal sangue", le aveva fatto eco Angelina Jolie.