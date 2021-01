Michelle Obama, la foto social senza trucco

Condividi

"Grazie a tutti per gli adorabili auguri di compleanno. So che lo scorso anno è stato difficile per tutti noi a diversi livelli, quindi spero solo che vi stiate prendendo cura di voi stessi e che troviate gioia anche nei piccoli momenti della vita. Vi voglio bene".



Con queste parole Michelle Obama ha voluto ringraziare tutte le persone che il 17 gennaio le hanno fatto gli auguri per il suo 57esimo compleanno. Il messaggio è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e viene accompagnato da un'elegante foto in bianco e nero dove l'ex First Lady si mostra senza trucco e con i capelli sciolti e i ricci naturali.



Anche il marito Barack Obama condivide su Instagram una foto di Michelle accompagnata da una tenera didascalia: "Buon compleanno al mio amore, alla mia partner e alla mia migliore amica. Ogni momento con te è una benedizione. Ti voglio bene, Miche”.