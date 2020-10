, ospite a, si racconta come moglie die come mamma di tre; Aurora Ramazzotti, 23 anni, Sole, 7 anni, e Celeste, 5. "Io e Aurora siamo così legate da essere in simbiosi". E confessa: ", sarei molto fellice se lei presto diventasse mamma. Lei e Goffredo sarebbero fortunati, perché sarei una nonna presente, sarei lì per loro".E sulla recente foto al naturale di Aurora, che ha mostrato senza filtri la sua acne , dice: "Ha veramente avuto coraggio, perché questa è una cosa che la sta facendo soffrire e sono contenta che dopo di lei molte altre ragazze hanno avuto il coraggio di farlo. Lei èe: dopo che i giornali l'avevano messa in copertina accusandola di avere la cellulite, non è più voluta venire in spiaggia con me per anni,".