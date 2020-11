Michelle Hunziker: i momenti più belli ospite a Verissimo

BEST OF

Sabato 31 ottobre Michelle Hunziker è stata ospite a Verissimo in una delle puntata più difficili per Silvia Toffanin, in onda con il programma pochi giorni dopo la scomparsa della madre: l'incontro tra le due conduttrici, amiche di lunga data, è stata ricco di commozione, per entrambe. Del resto non è la prima volta che Michelle Hunziker emoziona (e si emoziona) nello studio di Verissimo.



Dall'ingresso con il pancione, incinta di Sole, nel settembre 2013, al toccante e sofferto racconto dei cinque anni passati nella setta della maga Clelia, fatto nel novembre 2017, fino ai momenti più leggeri, le risate e gli scherzi con Silvia Toffanin: guarda nel video sopra i momenti più belli di Michelle Hunziker ospite a Verissimo.