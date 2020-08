Michelle Hunziker e Serena Autieri: reunion tra amiche

Condividi

"Che bello ritrovare la mia amica... quanto abbiamo aspettato per questo momento insieme??? Mi sei mancata tanto".



Questo il messaggio di Michelle Hunziker, 43 anni, per l'amica Serena Autieri, 44. Amiche di lunga data, da anni le due conduttrici fanno vacanze insieme e si incontrano appena possono. Appassionate di montagna ed escursioni, per questa estate 2020 hanno scelto inceve la Sicilia come sfondo per la loro attesa reunion.



L'attrice e voce di Elsa in Frozen insieme alla sua famiglia ha raggiunto Michelle Hunziker e la sua famiglia ad Agrigento, in particolare a Montallegro, per qualche giorno di relax insieme. La vacanza tra amiche arriva dopo le foto di Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti sulla Scala dei Turchi, che hanno sollevato le polemiche.