Michelle Hunziker: "Baciate più che potete"

, legatissima alle, aveva trascorso il recente, in casa, e aveva raccontato a Verissimo il suo isolamento a Bergamo con loro, il fidanzato di Aurora, e Sara Daniele, figlia di Pino e amica di Aurora: "Qui a casa Trussardi-Hunziker diciamo che siamo diventati uno stato indipendente, non ci si annoia mai.è stata così forte e molto difficile, ma. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori".Finita la quarantena si erano divise nuovamente , e per mamma Michelle non era stato facile: "Dopo questi mesi passati insieme con grande intensità... la casa è vuota senza di te Pupi...tornaaaaaaaaaaaaaa!", scriveva la conduttrice su Instagram, postando una foto scattata con la sua Auri durante l’isolamento nella casa di Bergamo.