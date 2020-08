Come da tradizione, Michelle Obama festeggia il compleanno di Barack anche sui social, con una dedica d'amore. "Buon compleanno al mio ragazzo preferito. A tutti i bei giorni, i cieli blu e le nuove avventure a venire", scrive postando una foto di famiglia con le figlie, Malia e Sasha Obama (oggi 22 e 19 anni), di olte 10 anni fa.



Di recente l'ex First Lady ha inaugurato il suo nuovo podcast sulle relazioni umane di varia natura con una puntata sulla sua relazione, chiamando come ospite il marito ed ex Pesidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ripercorrendo la loro storia e il loro matrimonio, celebrato nel 1992, Michelle Obama ha rivelato che cosa l'ha fatta innamorare: i principi che fanno sentire le persone fratelli e sorelle unendo l'umanità, di cui Barack si è sempre fatto garante.



"Ah, quindi non è solo per il mio aspetto fisico?" ha scherzato Barack Obama.

"Lo sai che sei carino, ma no", ha puntualizzato la moglie.



L'augurio più grande per le figlie Malie Sasha? "Quello che vorremmo lasciare più di qualunque cosa è la possibilità di vivere in un paese che rispetta chiunque e si prende cura di tutti".