L'attore e cantante Michele Morrone ospite a Verissimo racconta gli esordi della sua carriera e la dura gavetta affrontata: "Arrivavo sempre alla fine nelle selezioni ma venivo sempre scartato all'ultimo, almeno in Italia. L'opportunità (con il film polacco 365 giorni , ndr.) è arrivata dall'estero. Mi dispiace che la vera opportunità mi sia stata data da un paese che non è il mio", dice a Silvia Toffanin.

30 anni compiuti il 3 ottobre, Michele Morrone ha due figli, Marcus e Brando: "Sono un papà che non è un amico, come lo è stato mio padre con me, perché a me ha insegnato molto. Ho avuto un'educazione severa ma giusta e ora da genitore mi rendo conto che tante mancanze sono stata fatte per il mio bene".



Rimasto orfano di padre a 12 anni, ricordandolo confessa: "Il giorno del mio 18esimo compleanno guardarmi intorno e non vederlo è stato davvero difficile".



