Michele Morrone: "Io sex symbol? Non mi ci sento per niente"

Condividi

L'attore e cantante Michele Morrone ospite a Verissimo racconta il suo rapporto con il successo: "Io sex symbol? Per me è una cosa simpatica perché davvero io non mi ci sento, i miei amici stretti vedono in me tutto tranne un sex symbol e quando sei con i tuoi amici stretti sei davvero te stesso".



E sui fan dice: "Mi lusingano i complimenti delle mie fan donne e in geenrale i fan ti elevano, senza i fan non ci sarebbe il successo". 30 anni compiuti il 3 ottobre, Michele Morrone, padre di due figli, Marcus e Brando, dice: "Me li sto godendo tutti questi 30 anni, è l'età della maturità".