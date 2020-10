Michele Morrone e gli altri ospiti di sabato 10 ottobre a Verissimo

sarà tra gli ospiti della puntata di sabato 10 ottobre a Verissimo, in onda dalle 16 su Canale 5. Tra i più amati del momento, l'attore e cantante di Melegnano, 30 anni, con i suoi ultimi ruoli è diventato un sex symbol.E non è l'unico: oltre a lui sabato sarà ospite per la prima volta a Verissimo l'attore turco Can Yaman , star della serie tv Daydreamer. Sarà invece un ritorno a Verissimo per, tra le donne più amate della televisione italiana.