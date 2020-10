Michele Morrone da giardiniere a sex symbol

Condividi

Michele Morrone, 30 anni compiuti il 3 ottobre, oggi è il fenomeno del momento, ma arrivare a far parte del mondo del cinema per lui non è stato facile: "Nelle selezioni venivo sempre scartato all'ultimo, almeno in Italia. Mi dispiace che la vera opportunità (con il film polacco 365 giorni, ndr.) mi sia stata data da un paese che non è il mio", ha raccontato a Verissimo.



La proposta per 365 giorni, thriller moderno che segna la sua rinascita, arriva dopo un periodo difficile, in cui abbandona il suo sogno e lavora come giardiniere e cameriere: con il ruolo di Massimo Torricelli Michele Morrone diventa una star internazionale e sex symbol ("ma non mi ci sento per niente", ci confessa). Ad accompagnare il film ci sono alcune canzoni dello stesso Morrone, che oltre alla recitazione ha di recente scoperto la passione per la musica.



