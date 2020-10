Condividi

L’attrice Michela Quattrociocche, 32 anni, si è concessa un breve viaggio in Turchia in compagnia del nuovo compagno, l’imprenditore romano Giovanni Naldi, con il quale sta vivendo un’intensa storia d’amore, sbocciata la scorsa estate. La coppia ha visitato la Cappadocia, che ha sorvolato in mongolfiera, e Istanbul, immortalandone le bellezze e i panorami mozzafiato. "Ogni posto è magico se condiviso con te", ha scritto l'attrice condividendo alcuni scatti della vacanza con il fidanzato.