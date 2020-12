Melory Blasi, sorella di Ilary, svela il sesso del primogenito

Condividi

Melory Blasi, 30 anni, sorella minore di Ilary Blasi, 39, in attesa del suo primo figlio dal marito Tiziano Panicci, sposato nel 2017, ha annunciato con un tenerissimo video su Instagram il sesso del suo primogenito.



Il gender reveal è avvenuto in un parco a Roma. Melory, a corredo del video su Instagram, ha condiviso le emoticon di un cuoricino rosa e uno azzurro con un punto interrogativo. È il video a svelare il mistero. Melory osserva il marito bucare un enorme pallone nero con tanti punti interrogativi, dentro al quale, oltre i numerosi coriandoli, appaiono a sorpresa tanti piccoli palloncini rosa, a rivelare che la coppia è in dolce attesa di una bambina. Mentre i palloncini rosa volano in alto nel cielo la coppia si scambia un romantico bacio.