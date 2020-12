Condividi

"Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni e per il regalo più bello, Maddox". Melissa Satta annuncia su Instagram la fine della sua relazione con il calciatore Kevin Prince Boateng.



La coppia si è sposata nel 2016 a Porto Cervo, dopo cinque anni di relazione in cui era nato anche loro figlio, Maddox. Poi, dopo la crisi e la separazione consensuale nel gennaio del 2019, a luglio si erano riavvicinati, fino alla decisione, che sembra definitiva, di lasciarsi nel dicembre 2020.



"La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. Dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però, un domani, potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio", aveva raccontato la showgirl a Silvia Toffanin.