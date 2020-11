Melissa Satta e il Covid: "Due settimane da impazzire"

Condividi

Foto Instagram @melissasatta

Ha voluto vivere la malattia "in riservatezza" ma ora che è guarita Melissa Satta ha raccontato su Instagram la sua esperienza con il Covid: "Ho contratto il virus insieme a mio figlio Maddox (6 anni, ndr.). Lui è stato bene, io un po’ meno, ho avuto febbre a 39, tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole", ha detto la showgirl, 34 anni, ormai negativa al tampone, come suo figlio.



"Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane. Onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi. Una settimana sono stata sempre a letto, perché ero stanchissima. Al decimo giorno, ho potuto rivedere un po’ la luce. State attenti perché non si sa come questo Covid possa prendere il vostro corpo", ha avvertito Melissa Satta dopo la sua esperienza.



E oggi che è tornata a stare bene scrive: "Cammino dritta verso la fine di questo anno da dimenticare".