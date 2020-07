Mel Gibson guarito dal coronavirus

Mel Gibson ha avuto il coronavirus ed è guarito. Il regista e attore ha comunicato la notizia attraverso un suo portavoce che, incalzato dai giornali, si è visto costretto a rilasciare una dichiarazione: "Mel Gibson è risultato positivo al Covid-19 in aprile", ha detto a People il rappresentante dell’attore.



"È stato sottoposto a una cura di Remdesivir quand’era in ospedale e, una volta uscito, è risultato negativo a diversi test. Inoltre, ha sviluppato gli anticorpi che ci si aspettava", ha concluso spiegando come l’attore sia rimasto in ospedale una settimana nel mese di aprile. Mel Gibson, 64 anni, è stato ricoverato a Los Angeles e dalle prime informazioni pare che nessun’altro, all’interno della sua numerosissima famiglia, sia stato contagiato.



Una strategia di comunicazione ben diversa da quella adottata a Hollywood da altre star. Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno reso pubblica la propria battaglia contro il Coronavirus, raccontando l'evoluzione della malattia fino alla guarigione.