Meghan Markle: "Tutto quello che faccio è per nostro figlio Archie"

"Tutto quello che faccio, lo faccio per mio figlio Archie, mi impegno affinché il mondo diventi un posto migliore e mi sento in dovere di farlo in quanto madre". Meghan Markle è stata ospite del Most Powerful Women Summit Virtual organizzato della rivista Fortune, durante il quale ha parlato anche di social network e del suo impegno sociale.



La duchessa del Sussex è stata molto critica sull'utilizzo dei social, parlando della necessità di un utilizzo consapevole di quei mezzi. "Sono preoccupata per le persone che ne divantano ossessionate", spiega Meghan, "fa ormai così tanto parte della nostra cultura che è una vera e propria dipendenza". Qui sopra un estratto della conversazione.