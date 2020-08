Meghan Markle nel suo giardino (con i cani) e altre news reali

Meghan Markle dalla sua nuova casa a Santa Barbara torna a parlare dell'importanza del voto e lo fa con un video, pubblicato da Makers Women, in cui è seduta al tavolo, in mezzo a un giardino, insieme alla scrittrice e icona femminista Gloria Steinem.



"Benvenuta a casa, sono così felice che tu sia tornata", dice la scrittrice.

"Grazie, anche io, per così tanti motivi", risponde la duchessa di Sussex.



Il video sembra essere girato nel giardino della nuova villa di Harry e Meghan, a Santa Barbara, e a fare interruzione e conquistare la scena a sorpresa i due cani dei duchi: il beagle Guy e il labrador Pula. "Tante persone non ricordano quante donne abbiano combattutto, e quanto duramente, per garantire a noi, oggi, il diritto al voto", dice Meghan. "Se non voti non esisti: la cabina elettorale è l’unico luogo in cui siamo tutti uguali", aggiunge Steinem.



Intanto in Inghilterra si dice che la regina Elisabetta una volta finite le vacanze a Balmoral, in Scozia, tornerà al castello di Windsor: per ragioni di sicurezzza nella residenza londinese di Buckingham Palace il suo arrivo non è atteso prima del 2021. E i tabloid inglesi scommettono che il prossimo anno, per il suo 95esimo compleanno, la regina nominerà Carlo "reggente" delegandogli pieni poteri (pur conservando il titolo di regina).



Solo quando Carlo sarà re, invece, a diventare automaticamente principe, nonostante il passo indietro da reali dei suoi genitori, sarà Archie, il figlio di Harry e Meghan, che a 18 anni potrà scegliere se farsi chiamare "Sua Altezza Reale" e, diventando così sesto in linea di successione al trono, dovrà chiedere il permesso al nonno per potersi sposare. Intanto cresce ignaro e contento a Santa Barabara, la casa scelta "a sua misura".



