Meghan Markle, le verità del padre e della sorellastra

Il 2021 si prospetta come un anno difficile per Meghan Markle , che dovrà rispondere ad alcune critiche da parte del padre Thomas e della sorellastra Samantha , con i quali la duchessa di Sussex ha tagliato i rapporti da qualche anno. Thomas Markle , infatti, dopo mesi di silenzio, ha deciso di aprirsi, con un documentario rivelazione , sul suo rapporto con la figlia Meghan, avuta dall'ex moglie Doria Ragland. Thomas, ex direttore della fotografia e delle luci oggi in pensione, non sente la figlia dal 2018, e parlando a The Sun del documentario in uscita nel 2021, ha dichiarato: "Inizia con la mia vita, la mia famiglia, il mio amore per il teatro e la televisione e come ci sono arrivato. Poi la mia vita con Meghan, i suoi giorni di scuola, quelli del college, fino a quando è iniziata la sua carriera. Siamo stati felici insieme, durante il suo primo matrimonio e il suo trasferimento in Canada. Poi è iniziata una nuova storia. Mi chiedo cosa sia successo alla mia bambina". Thomas Markle , anticipando alcuni contenuti del documentario, ha raccontato al magazine: "Conterrà filmati e scatti inediti di Meghan. Cercheremo di capire cosa è andato storto . Penso che sarà un buon lavoro, molto più completo del precedente". Il padre di Meghan Markle con queste parole ha fatto riferimento ad un altro documentario di cui era stato protagonista lo scorso anno, trasmesso da Channel 5, nel quale aveva ripercorso gli anni vissuti a fianco della figlia, fino alla rottura del loro rapporto : "Ha realizzato il sogno di essere principessa, ma sta buttando via tutto per soldi", aveva raccontato nel film.

Anche Samantha Markle, nata dal primo matrimonio di Thomas con l'ex moglie Rosylyn Loveless, è da tempo impegnata in una vera e propria guerra contro la sorellastra Meghan, colpevole, a suo dire, di aver abbandonato il padre e la famiglia. La scrittrice, che non ha rapporti con la sorellastra dal 2008, il prossimo 1 febbraio pubblicherà il suo libro rivelazione The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1, (Il diario della principessa arrivista prima parte), in cui ha rilasciato pesanti dichiarazioni sulla duchessa del Sussex.



"In mezzo ad una bufera di fake news e caos mediatico, Samantha Markle condivide la propria verità sulla sua famiglia, mentre una favola reale precipita", recita la descrizione del libro. Samantha, infatti, nel libro non ha peli sulla lingua, e arriva a definire la sorella Meghan "un'arrivista che sfrutta le persone come trampolino di lancio, una figlia ingrata e senza cuore, un'arrampicatrice sociale con il debole per gli uomini dai capelli rossi. E nel libro racconta anche: "La verità ucciderebbe la sua relazione con il principe Harry, perché lui non vorrebbe più frequentare una persona così cattiva".



Stando a quanto riporta In Touch Weekly, Meghan Markle non avrebbe digerito il libro della sorellastra: "Seppur arrabbiata, Meghan Markle non replicherà con azioni pubbliche. Le viene la nausea quando pensa all’imminente uscita del libro della sorellastra", aveva rivelato di recente una fonte al magazine.