Meghan Markle investe in una startup femminile

Meghan Markle diventa imprenditrice. Con un comunicato alla rivista economica Fortune, la duchessa annuncia di aver investito in Clevr Blends, una piccola startup tutta al femminile che produce latte d’avena istantaneo.



“Sono orgogliosa di investire nell’impegno di Hannah, nell’approvvigionamento di ingredienti etici e nella creazione di un prodotto che personalmente amo. Credo in lei e credo nella sua azienda”, ha scritto Meghan Markle riferendosi a Hannah Mendoza, la creatrice e amministratrice delegata di Clevr Blends.



La piccola azienda di Montecito, California, non beneficerà solo della somma economica, ma ovviamente anche della pubblicità derivante da questo impegno. D’altronde, la prima mossa della Duchessa dopo l’annuncio del suo investimento è stata mandare un cesto di prodotti di Clevr Blends alla celebre (e influente) conduttrice tv Oprah Winfrey, che ha fatto un post per ringraziare “la sua vicina di casa M”.