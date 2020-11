Meghan Markle ha perso il secondogenito per un aborto spontaneo

Condividi

"Ho preso mio figlio dalla culla. Dopo avergli cambiato il pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per mantenere la calma, un suono allegro in netto contrasto con la sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo". In un editoriale sul New York Times Meghan Markle racconta di aver subito un aborto spontaneo a luglio e di come ha affrontato il dolore con il marito Henry, duca di Sussex.



"Perdere un figlio significa portare con sé un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano in pochi", continua la duchessa, madre di Archie dal maggio 2019, "io e mio marito abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 hanno sofferto di aborto spontaneo. Eppure, nonostante la sconvolgente comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un tabù, piena di vergogna ingiustificata".