Meghan Markle è la prima reale moderna ad aver votato

Lo scorso settembre,avevano pronunciato in tv il loro primo discorso politico , in un video di Time trasmesso dalla Abc, invitando gli americani ad andare a votare il prossimo novembre.In quell’occasione la duchessa aveva dichiarato: "Ogni quattro anni ci viene chiesto di esprimere il nostro voto. Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in atto e le nostre voci vengono ascoltate". Le aveva fatto eco Harry: "Andate a votare, queste sono le elezioni più importanti dei nostri tempi", aveva dichiarato il principe nel video, chiarendo poi che non avrebbe potuto votare in America, come non lo ha mai potuto fare in Inghilterra, per il suo status reale.è andata in subbuglio a seguito del video dei duchi del Sussex: Buckingham Palace, in una nota riportata dal Daily Mail, aveva commento il discorso di Meghan e Harry con poche ma lapidarie parole: "Il principe non è più un membro attivo della famiglia, parla a titolo personale".