Meghan Markle contro i media inglesi: "Per noi sono stati tossici"

In una video-intervista sul sito The 19th, Meghan Markle torna a parlare dopo mesi lontana dagli impegni pubblici. Gli argomenti affrontati durante l'intervista sono numerosi, ma un importante spazio è occupato dall'attacco diretto della duchessa di Sussex alla stampa scandalistica britannica. "Esiste un giornalismo che ha. Mi riferisco all’esperienza personale mia e di Harry degli ultimi anni", spiega Meghan Markle che nel 2019 ha querelato il Daily Mail.Ma l'ormai ex royal non guarda solo al passato, ma soprattutto al suo futuro. Meghan Markle racconta anche il suo ritorno in America, commenta le prossime presidenziali americane, l’omicidio di George Floyd e le proteste del movimento Black Lives Matter. "Non vedo l’ora di essere parte di questi cambiamento. E di esserne parte", dichiara la duchessa, forse alludendo alle rigide imposizioni della corona inglese.